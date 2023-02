Prótese de silicone de Mary Magdalene explode (de novo)

Influenciada ficou conhecida por suas cirurgias plásticas absurdas

Depois de ser bastante criticada na web por causa do tamanho de suas próteses de silicone, Mary Magdalene disse que irá voltar ao corpo natural após uma das suas próteses explodir.

Para quem segue a influenciadora, vai saber que não é a primeira vez que o silicone dela explode. Nas redes sociais ela dividiu com os seguidores a situação do seu corpo com apenas uma das mamas volumosas.

Mary também deve remover a próteses dos glúteos, lembrando que ela já gastou mais de US$ 100 mil, cerca de R$ 500 mil, em cirurgias plásticas. Afe!