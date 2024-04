Protagonista do julgamento do século nos EUA, O. J. Simpson morre de câncer

“No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este período de transição, a família dele pede respeito a seus desejos de privacidade”, diz a nota publicada nas redes do ex-atleta.

Além de ter sido uma das principais estrelas da NFL, Simpson foi o protagonista do “julgamento do século , depois de ser acusado e logo depois, absolvido pelo duplo assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ron Goldman, nos anos 1990. Ele foi absolvido de todas as acusações num dos julgamentos que mais repercutiram nos Estados Unidos e no mundo.

O julgamento de O.J. Simpson foi o principal motivo para separar a poderosa família Kardashian. Tudo isso porque o Robert Kardashian, pai das Kardashian, foi advogado de defesa de O.J. Simpson. Ao ser preso, Simpson ligou para Robert e pediu ajuda para defendê-lo das acusações de morte da ex-mulher, Nicole e seu amigo Ron Goldman.

Na época do julgamento, acabou rolando uma divisão no clã Kardashian, já que a matriarca, Kris Jenner acreditava nos familiares das vítimas enquanto seu ex-marido estava cuidado da defesa do amigo.

Esse julgamento de Simpson foi tão polemico que rendeu séries e filmes como, American Crime Story: The People v. O.J. Simpson; “O.J.: Made in America”; The Trial of the Century” e O.J. Simpson: The Untold Story”

Em 2008, O.J. Simpson foi condenado por um assalto à mão armada. Ele permaneceu preso durante nove anos até a Justiça americana lhe conceder a liberdade condicional. Ele deixou a penitenciária de Lovelock, em Nevada, nos EUA, em outubro de 2017.