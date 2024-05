Proibida de mudar para o RJ, demitiu funcionárias que cuidam da filha, foto de Gui Araújo: entenda o Casos de Família que está rolando entre Karoline Lima e Éder Militão

Amores, eu acabei de saber da treta que está rolando entre a influenciadora Karoline Lima com o pai de sua filha, o jogador do Real Éder Militão. Eu to completamente chocada com tudo que a loira revelou sobre as recentes atitudes do pai da pequena Cecília, de 1 ano de idade.

Em suas redes sociais, ela explicou que o atleta está movendo um segundo processo contra ela, e afirmou que o ex demitiu a babá da filha dos dois e deixou de pagar a professora de natação da pequena como vingança.

Além disso, o jogador do Real Madrid tenta proibir que a cearense se mude de São Paulo para o Rio de Janeiro para ficar mais próxima do namoro, o também jogador de futebol Leo Pereira. Militão explicou que ela está vivendo uma “aventura amorosa”, e que vai mudar a rotina de Cecília por isso. Ele também usou o relacionamento de Karol com Gui Araújo para reforçar sua apelação perante a Justiça. Ela disse que o ex estaria fazendo isso por ciúmes.

Segundo a influencer, Militão abriu essa ação judicial depois dela se recusar a entregar Cecília para uma visita. Ela explicou que isso aconteceu porque a menina estava sem babá e não poderia viajar para outro Estado sem alguém, já que ela não a acompanharia.

“Fale o que quiser sobre mim, invente o que você quiser sobre mim, que a gente vai se resolver na Justiça, mas agora não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive no momento que você não está”, se revoltou ela nesta sexta-feira (24), nos Stories do Instagram.

“Essa pessoa que está aqui em casa foi contratada por Éder Militão para cuidar da Cecília, da alimentação, da organização, da limpeza. Já que a Cecília está no Rio de Janeiro, ela também está lá. Mas essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela estava demitida, simplesmente pelo fato de estar no Rio”, contou Karoline.

“Acontece um monte de merda aqui, que eu não falo nada porque eu estava tentando preservar o que ainda resta da imagem dele. A professora de natação da Cecília estava sem receber, porque o bonitão falou que a gente estava no Rio”, se queixou ela.

Karoline contou que não há babá por enquanto e que elas ainda não se mudaram definitivamente para o Rio, mas sabe que agora as coisas vão piorar quando elas sairem de São Paulo.

“Ele está prejudicando uma inocente, uma prestadora de serviço, uma pessoa que que é, inclusive, contratada por causa do nosso acordo [judicial]. Isso é a maior baixaria que ele pode fazer”, reclamou ela.

Depois desse exposed em forma de desafabo de Karoline, os internautas foram até o perfil do Instagram de Militão e detonaram o jogador. “Traiu, humilhou, não foi homem o suficiente para segurar a família linda que tinha, e agora fica com essa dor de cotovelo”, escreveu uma pessoa. “Pai de Instagram”, publicou outra pessoa. “Esse processo se chama dor de cotovelo de marmanjo”, opinou outro internauta.