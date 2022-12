“Procuro um namorado que lave o pinto”, dispara primo de William Bonner

Hugo Bonemer usou as redes sociais para fazer o pedido inusitado

Gente, eu juro para vocês que tem umas que eu fico boquiaberta, mas não julgo, porque quem sou eu para julgar além de uma ótima fofoqueira? O primo de William Bonner, Hugo Bonemer, usou as redes sociais para pedir um namorado que “lave o pinto”. Isso mesmo, o pedido surpreendeu a todos os seguidores das redes sociais, e garanto que tem muitos querendo a vaga.

“Oi! Eu sou o Hugo e eu procuro um namorado que lave o pinto. Parece óbvio, mas olha pra mim! Deixar a água cair em cima, não é lavar, tá? Depois de mijar, espera sair a gotinha e passa um papel pelo menos, senão seu pir* vai ficar com cheiro de banheiro químico. Acredita, você já se acostumou mas dá pra sentir o cheiro só de estar do teu lado. Quando você coça, o cheiro fica na sua mão, as pessoa não falam e já se acostumaram. Mas se você se você não faz isso, você tem cheiro de banheiro químico, tá? Me siga pra mais dicas”, disparou Hugo.

O muso usa as redes sociais ativamente para falar sobre a comunidade LGBTQIA+ e não deixou falar sobre a higiene com a região íntima.