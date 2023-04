Processo judicial confirma que o sêmen de Cuca foi encontrado em garota de 13 anos

O ex-jogador, foi condenado na Suíça por praticar atos sexuais com uma meni=or de idade e por coação sexual.

Gente, já está mais do que provado que a verdade sempre vencerá. Após o ex-jogador Cuca, que atuava como técnico, ser demitido do Corinthians, devido a sua condenação judicial na Suíça, a polêmica que o mesmo se envolveu há mais de 34 anos, voltou a repercutir.

Nesta sexta-feira (28), os jornalistas Guilherme Pereira, Martín Fernández e Rogério Romera, da TV Globo, fizeram uma reportagem revelando a sentença que condenou o ex-atleta, acusado de violação sexual.

Tendo acesso exclusivo a uma parte do processo, que possui 1023 páginas e que está protegido por um sigilo de 110 anos, os jornalistas afirmam que o ex-jogador foi condenado por cometer atos sexuais com uma menina de apenas 13 anos e coação sexual.

O crime aconteceu no dia 30 de julho de 1887, em um hotel no centro de Berna, capital da Suíça. Além de Cuca, outros dois homens também foram condenados.

De acordo com a diretora do Arquivo de Berna, Bárbara Studer, que teve acesso ao processo, o sêmen de Cuca foi encontrado no corpo da vítima, que o reconheceu como um dos agressores.