Priscilla Alcântara desmente boato de romance com Vitor Kley e chama Patrícia Poeta de “fofoqueira”

Cantora foi uma das convidadas especiais do ‘Encontro’ e a apresentadora não deixou de falar sobre a sua vida amorosa, principalmente dos boatos que rolam sobre um possível affair

Rebateu e respondeu na lata. Priscilla Alcântara não deixou o boato ganhar ainda mais vida depois que rebateu o comentário de Patrícia Poeta no ‘Encontro’ à altura. A cantora negou os boatos de uma affair com Vitor Kley e ainda chamou a comandante do programa de “fifi”.

A cantora negou o romance e disse que tudo não passa de uma parceria musical entre os dois e ainda acrescenta: “Parece geminiana, como eu, que gosta de uma fofoquinha”, disse diante de Patrícia.

Tudo começou depois do lançamento da música ‘Tudo Pah’ e diante do fato de Priscilla aparecer tatuada com as iniciais do cantor, conhecido pela música do sol.