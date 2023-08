Priscila Fantin revela insegurança no Dança dos Famosos: “Exposta para ser julgada”

A atriz deu detalhes sobre a experiência ao participar da competição de dança na TV Globo, o Dança dos Famosos em entrevista ao Podcast da Revista Caras

Priscila Fantin não deixou de falar sobre o Dança dos Famosos em sua participação no podcast da Revista Caras. A atriz contou que se sentiu insegura em estar exposta para julgamentos do público e do júri. Ela ainda contou que acredita que o ato de dançar seja muito potente.

“Tinha uma insegurança de estar ali vulnerável, exposta para ser julgada, não só pelo júri, mas pelo Brasil todo e em um lugar que eu não me sinto confortável”, disse ela, que ainda garantiu respeitar os amantes da área: “Eu acho que dançar é muito poderoso, é muito potente. Eu acho o dançar uma coisa incrível, muito forte”.

Ela ainda completou: “Eu não me sinto confortável dançando. Eu tenho vergonha, sou tímida, sou mais reservada, não gosto de chamar atenção. Tinha essa luta minha, comigo mesma. Isso foi um dos grandes motivos pra gente falar: ‘Não, vamos fazer’. Ele me deu todo esse suporte e falou: ‘Vai’. Porque é importante para sua evolução interna, sabe?”, confessou.