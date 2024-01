Priscila Fantin abre o jogo sobre BBB: “Não teria medo de enfrentar o desafio”

Priscila Fantin é um dos grandes nomes cotados para o BBB e já angaria uma grande torcida pelo seu nome dentro do reality. A atriz falou sobre o assunto com a Caras e revelou que acho incrível a torcida do público e fica feliz com a percepção que as pessoas têm dela, evidenciando que é um jogo difícil.

“Eu amo que a maioria dos comentários diz que torceriam por mim e que eu teria grandes chances de ganhar. É um jogo difícil, psicologicamente falando. Então fico muito feliz com essa percepção que as pessoas têm de mim”, declara.

“Não teria medo de enfrentar o desafio, mas seria muito difícil não participar da vida da minha família”, finalizou.