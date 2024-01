Prisão Ana Hickmann: Apresentadora esclarece que férias poderiam ser concedidas se fossem programadas previamente

Contei para vocês que Alexandre Correa denunciou Ana Hickmann e pediu a sua prisão, alegando alienação parental do filho do casal, Alê, de 11 anos. A apresentadora disse que as datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente e que o período de férias aconteceria se nada fosse programado anteriormente.

Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro.

A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes. A datas das visitas têm sido cumpridas de forma religiosa e acontecem da seguinte forma:

1ª visita: 11/12

2ª visita: 18/12

3ª visita: 26/12

4ª visita: 03/01