Prior leva Babu Santana para Rock In Rio

Arquiteto levou o ator sem ele ao menos saber para onde estava indo

Que presentão, hein? A amizade de Prio e Babu Santana está mais que certa desde a saída dos ex-BBBs da casa mais vigiada do Brasil. Os dois apareceram juntos no primeiro dia de Rock In Rio e Prior ainda contou que levou o amigo de surpresa para o evento sem ele nem saber para onde estava indo. Amo!

Queria um migué desse para aparecer no evento sem mais nem menos. Cadê meus amigos para me surpreenderem assim? Aloca!

Pelo menos podia ter dado uma dica para Babu, né Prior? Que aí o muso arrasava na produção de um look babadeiro.