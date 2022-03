Prior não quer que Arthur Aguiar ganhe o BBB e joga torcida para Lina

Ex-BBB acredita que colocar DG como ganhador do programa foi estratégia

Prior já dava o que falar pelo seu jogo no BBB20, mas a história se repetiu com as declarações do jogador sobre o jogo de Arthur Aguiar. O empresário disse que por mais que as pessoas acreditem que sua torcida vá para ela por uma certa semelhança nas estratégias de jogo, Felipe disse que não torce para ele ganhar.

Em entrevista para Matheus Mazzafera, Prior disse que não vê Arthur, apenas suas estratégias. “Não quero que o Arthur ganhe, sou do contra, posso falar o que eu quero, não vejo ele, não é verdade a palavra. Ele mesmo chegou na hora de formar a final ele virou e falou: “queria que o DG fosse o campeão”. Você está lá e quer ganhar, aí ele fala que o DG quer ganhar?”

Felipe criticou as estratégias do ator e ainda citou como as pessoas compraram o papel que o ator está fazendo. E não parou por aí, Pior ainda disse que quem vai ganhar o BBB é a Lina.

Torcida de Prior vai para Lina (Foto: Reprodução)

“Quem vai ganhar o Big Brother com certeza é a lina, a final é Lina campeã, DG segundo e Arthur em terceiro. Talvez Arthur até em segundo, porque uma hora DG vai começar a jogar”, disse.

Quem achava que até Prior teria comprado a imagem do ator se enganou, porque o empresário não aprova aquelas ceninhas para o Brasil, e ainda jogou sua torcida para Lina. Será que vem aí?