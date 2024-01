Príncipe William tirou tudo da agenda para dar atenção à família

Essa fofoca veio das minhas fofoqueiras que amam a vida da realeza e acompanham tudo a ferro e fogo. O príncipe William tirou tudo de sua agenda de compromissos reais para dar total atenção à sua família e à sua esposa, Kate Middleton. A princesa passou por uma cirurgia abdominal e permaneceu hospitalizada em Londres por 10 a 14 dias.

Será pouco provável que “regresse às funções públicas antes da Páscoa”. William limpou sua agenda para estar ao lado de sua esposa e apoiar os filhos George, 10, Charlotte, 8, e Louis, 5.

“Eles são um casal real moderno. Teria havido mais delegação [no passado]. Ele não quer deixar tudo para a babá”, disse Robert Hardman, autor de The Making of a King: King Charles III e The Modern Monarchy, à People.