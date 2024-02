Príncipe William fala sobre câncer do seu pai, Rei Charles III

O querido Príncipe William quebrou o silêncio e fez um discurso à população para falar sobre o câncer do seu pai, Rei Charles III. O príncipe de Gales compareceu a um jantar de gala em apoio à Air Ambulance Charity de Londres.

Segundo o jornal Daily Mail, William expressou sua gratidão pelas palavras de conforto que sua família recebeu neste momento tão difícil. “Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pelas amáveis mensagens de apoio a Kate e ao meu pai, especialmente nos últimos dias. Significa muito para todos nós”, afirmou o herdeiro ao trono em seu discurso.

Vale ressaltar que o Príncipe estava recluso no castelo para dar atenção à sua família após Kate Middleton ter passado por uma cirurgia, agora com os cuidados do pai ele deve ficar mais off com a agenda de compromissos.