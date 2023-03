Príncipe Harry usou ayahuasca para lidar com traumas e diz que a maconha o ajudou

Em live com o médico húngaro-canadense Gabor Maté, o príncipe contou detalhes sobre a sua terapia que vai muito além do convencional

Príncipe Harry não está pegando leve nas revelações para o seu livro ‘Spare’. O muso da monarquia contou detalhes sobre a sua vida pessoal, principalmente diante dos traumas do passado. O ruivo disse ainda que já usou substâncias psicodélicas para lidar com traumas, como a ayahuasca.

“Comecei a fazer isso de forma recreativa e depois comecei a perceber o quanto me fazia bem. Diria que foi uma das partes fundamentais da minha vida, me mudou e me ajudou a lidar com os traumas e dores do passado”, disse o Duque de Sussex.

Harry ainda falou sobre a sua vida nas drogas. “[A cocaína] não fez nada por mim. Foi mais uma coisa social e me deu uma sensação de pertencimento […] A maconha é diferente, realmente me ajudou muito”, revelou.