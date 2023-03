Primo da cantora Becky G é encontrado morto no Rio de Janeiro

Gabriel Martinez estava desaparecido e foi encontrado morto nesta sexta-feira (03)

Meu Deus que história mais triste. O primo da cantora Becky G foi encontrado morto no Rio de Janeiro depois de alguns dias desaparecido. Anitta tinha oferecido esforços e acionou seus contatos nas buscas pelo primo da amiga. O corpo de Gabriel Martinez foi encontrado nesta sexta (03).

Becky chegou a explicar o seu grau de parentesco com Gabriel. “É o primo da minha mãe. Tecnicamente sim, é da minha família e eu estou em contato com meios legais no Brasil. Obrigada pela ajuda”, escreveu no Twitter.

Oi meu amor já acionei a delegacia e outros contatos ❤️ vai dar tudo certo na graça de Deus — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Gabriel tinha vindo para curtir o carnaval e depois seguiria viagem rumo à Colômbia e ao Peru. Meus sentimentos a toda família.