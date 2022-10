Primeiro Impacto, do Marcão do Povo, bate a audiência do Balanço Geral, apresentado por Gottino, em São Paulo

Durante a exibição do telejornal “Primeiro Impacto”, das 10h40 às 13h, a média foi de 3.7 à 3.4, na grande São Paulo. Esses números ainda não foram consolidados.

Amigos, hoje teve queima de fogos no Anhanguera. O digníssimo jornalista Marcão do Povo, pela primeira vez, venceu a Record TV na média de audiência, durante o horário que o programa “Primeiro Impacto” concorreu com o programa “Hoje em Dia” e o começo do “Balanço Geral”, que é apresentado pelo jornalista, Reinaldo Gottino.

O jornalístico “Primeiro Impacto”, que começa a ser apresentado pelo jornalista Marcão do Povo a partir das 10h40 e vai até às 13h, contém notícias jornalísticas e prestações de serviço durante a manhã do SBT. Marcão tem se destacado pela sua credibilidade e pela sua capacidade de arrecadar anunciantes dentro do programa.

A diferença de 2 décimos, pode parecer pouca mas tem que ser comemorada, até porque, a infraestrutura da Record TV é 10 mil vezes maior do que a do SBT. Além disso, através do IBOPE, podemos ver que essa diferença atingiu 1.4 de pontos na audiência.