Preta Gil sobre câncer: “Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino”

A cantora revelou as próximas etapas do seu tratamento de câncer de intestino e não deixou de falar sobre a ileostomia

Preta Gil não deixa de informar os seus fãs e amigos sobre os próximos passos no seu tratamento de câncer. A cantora usou suas redes sociais para revelar detalhes sobre os próximos passos diante ao seu intestino. Vale ressaltar que ela passou por uma cirurgia há alguns dias.

“Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, contou ela.

Ela ainda completou: “Batalha contra o câncer é um processo doloroso, com muitos altos e baixos. Eu fico muito feliz de ter vencido todas as etapas com o tratamento com peculiaridades. Eu passei pela septicemia no meio do processo, o que dificultou ainda mais as coisas, mas eu venci. Eu venci a quimioterapia, a sepse, a radioterapia, agora a cirurgia”, afirmou.