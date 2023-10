Preta Gil se culpava pelo afastamento de Rodrigo: “Isso começou a me irritar”

A cantora chegou a mandar o marido sair com os amigos e acreditava que ele precisava de um terapeuta

Preta Gil abriu o seu coração em uma conversa franca com a Blogueirinha. A cantora contou que antes do fim do seu casamento ela chegou a acreditar que Rodrigo Godoy estava se afastando dela por culpa de tudo que estava passando frente ao câncer. A cantora ainda relata que ofereceu terapia para o ex-marido e ainda pedia que ele saísse com seus amigos.

“Eu falava: ‘Vamos buscar um terapeuta? Eu tô achando que tá muito pesado pra você o meu diagnóstico’. Muitas vezes eu falava assim para ele: ‘É, realmente, esse clima aqui em casa tá tenso. Vai sim pro pagode com seus amigos. Vai tomar uma cerveja’. Só que essa cerveja foi se tornando todo dia, e chegou uma hora que isso começou a me irritar”, disse.

A musa ainda contou com a ajuda dos amigos: “Os meus amigos me protegeram. Eles vieram com tudo para cima de mim. Eu estava abandonada em casa. Meus amigos estavam ali me dando banho, me dando comida, enquanto ele estava na rua”, desabafou Preta.