Preta Gil revela como descobriu que estava com um câncer no intestino

Além de detalhar os acontecimento, a cantora incentivou os internautas a fazerem a colonoscopia, o exame preventivo da doença.

Minha gente, na manhã desta terça-feira (06) a cantora Preta Gil voltou a ser assunto, após, durante a sua participação no programa “Mais Você”, que é apresentado pela musa Ana Maria Braga, ela revelar como descobriu que estava com um câncer no intestino.

“No meu caso eu já estava há uns seis meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, 10 dias sem ir ao banheiro, quando eu fazia as fases,[elas vinham] com sangue, com muco, ela tinha um formato diferente… ela saia achatada, e eu achava normal”, iniciou a cantora.

Logo em seguida, Preta também revelou uma porção de outros sintomas que lhe fizeram desconfiar que algo na sua saúde não estava certo.

“Eu comecei a ter picos de pressão alta e muita dor de cabeça, tanto é que a primeira internação que eu tive, o diagnóstico foi uma cefaleia, me indicaram a procurar um neuro”, contou.

Continuando o assunto, a cantora relembrou como aconteceu a sequência dos fatos. “Eu acordei de manhã, numa quinta-feira, e quando eu fui andar até o banheiro, eu senti escorrer uma coisa nas minhas pernas, quando eu olhei era sangue, mas não era pouco sangue, era muito sangue. Eu comecei a me sentir mal, fiquei tonto com aquele sangue todo, tive um desmaio, me levaram às pressas pro hospital”, relembrou Preta.

Ela relata que logo em sua primeira tomografia foi possível ver o tumor, que já possuía um tamanho consideravelmente grande.

“Quando eu entrei na emergência, os médicos já pediram os exames, como tomografia e ressonância, [e] na primeira tomografia já apareceu o tumor, ele tem 6 centímetros”, continuou.

Por fim, a cantora incentivou os telespectadores a fazer o exame preventivo, a colonoscopia, que é indicado a todas as pessoas com 45 anos, e revela que desde que o seu diagnóstico se tornou público a demanda desse exame aumentou muito.