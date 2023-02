Preta Gil passa o carnaval com amigos e familiares: “Meu coração transborda”

Cantora ficou longe da folia de carnaval esse ano e prometeu que ano que vem vai para as ruas com o seu famoso bloco

Se esse ano não teve Preta Gil no nosso carnaval, ano que vem eu espero a nossa musa com força total para celebrar o carnaval da cura. A cantora ficou longe da folia e curtir o carnaval entre amigos e familiares, na paz. Em post no Instagram ela agradeceu o carinho de todos os presentes.

“Meu carnaval!!!! Amo vocês !! Aqui algumas poucas fotos desse dia tão especial, família, amigos e música !!!! Obrigada por estarem aqui comigo !!! Meu coração transborda de tanto amor!!!”, escreveu ela na sequência de fotos.

Thales Bretas estava entre os convidados e não deixou de postar: “Que emoção te ver cantando e bem, celebrando a vida Pretinha! Te amo, foi lindo!”, escreveu.