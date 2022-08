Preta Gil investe em Ana Carolina: “E aí mozi, vamos fazer um trisal com a Ana Carolina?”

A empresária ainda contou que chegou a dar jóias para a cantora com segundas intenções

Pega fogo, cabaré! A gente gosta é disso e não é pouco não. Durante a festa de aniversário de Preta Gil, que completou 48 anos na segunda (08),a empresária colocou a boca no trombone e contou detalhes sobre sua relação com Ana Carolina, dizendo que a cantora deu o primeiro fora nela.

“Ai não, com todo respeito ao meu marido, mas foi vendo ela cantar assim que eu quis casar com ela, e ela não me quis, quis uma outra amiga minha”, iniciou Preta.

Não menos importante, Gil ainda oferece a possibilidade de um trisa entre ela, seu marido e a cantora. “E aí mozi, vamos fazer um trisal com a Ana Carolina? Eu dei tudo pra ela, joia, tudo. Ela quebrou a perna uma vez e eu fiquei empurrando aquela cadeira… Jurando que ela ia me comer. Não me comeu. Tá tudo bem, tá tudo bem. É isso aí…”, disse.