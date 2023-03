Preta Gil fala sobre sintomas de câncer no intestino: “Não vou morrer disso”

Cantora revelou a fase que enfrenta e o tratamento de câncer em entrevista ao Fantástico

Preta Gil emocionou a todos ao falar sobre o seu tratamento de câncer. Em entrevista ao Fantástico, ela relembrou os primeiros sintomas da doença e ainda disse que passou mal durante os shows da turnê internacional que celebrava os 80 anos de seu pai.

“Estava tendo crises de enxaqueca, de pressão alta. No dia seguinte fui ao banheiro, e senti escorrer uma coisa na minha perna. Quando eu olhei, era sangue. Acredito que esse episódio foi um presente para eu parar. Eu não parava”, disse.

Preta se mostrou muito confiante diante do tratamento e não deitou para o problema. “Quero a cada dia honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e de estar me curando. Uma doença que é grave, mas que não vai me derrubar, não vai me levar. Eu não vou morrer disso, tenho certeza que vou viver muito e a gente ainda vai celebrar muito”, relatou.