Preta Gil diz que foi abandonada por Rodrigo após diagnóstico: “Não cuidou”

A cantora falou abertamente sobre o fim do seu relacionamento e ressaltou que gostaria que as coisas fossem tratadas com verdade

Preta Gil soltou o verbo e não teve medo de retaliação após sua separação de Rodrigo Godoy e ter seu nome envolvido em diversas manchetes de traição. A cantora abriu o seu coração para o ‘De Frente com Blogueirinha’ e revelou que ele não cuidou dela após o seu diagnóstico de câncer no intestino. “A sua mulher tá com câncer, pede pra sua amante: ‘Vamos dar um tempo que eu vou cuidar da minha mulher’. Não cuidou! Eu faço questão de falar isso”, revelou. “Eu descobri meu diagnóstico no mês de janeiro. Eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição, porque ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saia, eu ficava em casa largada, meus amigos começaram a perceber”, contou.