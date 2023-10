Preta Gil dispara: “O mais grave é trair várias vezes”

A cantora soltou o verbo pela primeira vez diante do seu término com Rodrigo Godoy após traições com sua stylist

Preta Gil deu o que falar em entrevista ao ‘De Frente com Blogueirinha’, na entrevista, ela falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com Rodrigo Godoy e revelou que o que mais dói não é a traição, mas sim a quantidade de vezes que ela aconteceu e a manipulação do seu casamento.

“O que me choca nessa história não é a traição. A traição acontece. Pode acontecer comigo, com você. A gente é humano, é hipócrita ficar falando que ‘Ai meu Deus, me traiu!’. Acontece, é uma coisa carnal”, iniciou.

Ela ainda completou: “O que pra mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, é o manipular, é o você esconder”, finalizou.