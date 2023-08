Preta Gil deixa a UTI após a retirada de um tumor no intestino

A amiga pessoal da cantora, revela que ela está se recuperando bem e que foi transferida para a Unidade de Terapia Semi-Intensiva.

Amores, olha que ótima essa notícia sobre a nossa musa inspiradora, a cantora Preta Gil. Nesta terça-feira (22), uma amiga pessoal da cantora, a empresária Malu Barbosa contou ao Gshow que Preta, felizmente, deixou a UTI após ter passado por uma cirurgia, extremamente complexa.

Mesmo com um pós-operatório bem minucioso, Malu conta que a cantora está se recuperando bem da cirurgia e informa que após deixar a UTI ela foi levada para a Unidade de Terapia Semi-Intensiva.

“O pós-operatório é bem minucioso porque foi uma cirurgia de mais de 14 horas em que ela teve que tirar o útero, o ovário e as trompas. Ela estava com cálculo, pedra no rim, então foi uma cirurgia supercomplexa. Por conta disso ela estava na UTI, agora saiu e foi para a semi-intensiva. É muita dor, é um pós-operatório complexo pela extensão da cirurgia, mas ela está bem e vai se recuperar. O importante é ela conseguir se recuperar de toda a cirurgia”, notificou a amiga pessoal de Preta Gil.