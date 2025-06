Preta Gil compartilhou registro de nova etapa do tratamento experimental que está fazendo nos EUA

Gente, estou tomando um brunch maravilhoso no Copacabana Palace com umas primas minhas que vieram passar o feriadão aqui na cidade, quando recebo uma mensagem de uma amiga minha que mora no EUA sobre a Preta Gil.

Acontece que a cantora publicou uma foto em seus stories do Instagram recebendo medicação intravenosa durante seu tratamento experimental contra o câncer em hospital nos Estados Unidos. Na última quarta-feira (18), ela aparece sentada em uma poltrona hospitalar enquanto recebe a medicação.

“Mais uma dose, é claro que eu estou afim”, escreveu na imagem, em referência ao cantor Cazuza (1958-1990) na música Por Que a Gente É Assim?, que apareceu como trilha sonora.

Preta iniciou esse tratamento experimental em 10 de junho deste ano. A famosa resolver buscar alternativas inovadoras disponíveis nos EUA após já ter se submetido a inúmeras sessões de quimioterapia e radioterapia no Brasil. No mês de maio, ela chegou a ficar internada por 14 dias em um hospital brasileiro antes de seguir para os Estados Unidos para dar continuidade ao seu tratamento.

Atualmente, a filha de Gilberto Gil está fazendo seu tratamento em dois centros médicos diferentes, alternando entre hospitais em Nova York e Washington. Durante sua permanência no exterior, a artista está hospedada em uma residência na capital americana e conta com a presença de um grupo restrito de pessoas próximas, incluindo familiares e amigos.