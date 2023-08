Preta Gil comemora retirada do dreno nasogástrico

A cantora comemorou a retirada mesmo com ferimento no nariz após não precisar mais fazer o uso do dreno

Preta Gil anunciou nesta quinta (24), que não precisará mais do dreno que usava no nariz após sua cirurgia de remoção do câncer no intestino. A cantora comemorou a retirada e mesmo com o nariz machucado após a remoção, ela contou que ficou feliz.

“Tiraram meu dreno nasogástrico”, celebrou ela.”Graças a Deus. E agora ela tá me maquiando”, disse a artista que estava sendo maquiada dentro da UTI.

Ela ainda completou 5 dias após a cirurgia. “O meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem. E isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo”, disse ela recentemente.

“A cura ainda envolve reabilitação que tenho que fazer para funcionamento do meu esfíncter, ainda vou ficar com a bolsinha durante três meses e depois reverto, porque ela é provisória”, contou sobre a bolsa de colostomia que deverá usar por três meses”, disse ela.