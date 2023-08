Preta Gil aparece em hospital e explica: “Exames pré-operatórios”

A cantora preocupou os seus fãs após aparecer no hospital enquanto enfrenta o tratamento do câncer de intestino

Preta Gil está há poucos dias de passar por sua cirurgia de retirada do câncer de intestino. A cantora apareceu no hospital esse final de semana e deixou seus fãs preocupados com o que poderia estar acontecendo. Ela explicou que passou pelos exames do pré-operatório.

“Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui, vai dar tudo certo”, disse ela.

No Mais Você ela contou detalhe sobre o procedimento. “Em agosto, eu volto para fazer uma cirurgia para retirar o tumor e com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído o tumor. Eu vou passar pelo período que é a outra fase. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia. A gente tem muito esses monstros de ‘ai meu deus a bolsa’. Mas os médicos mostram como é e dizem que vou tirar depois de um tempo. A gente tem uma solução, tem que ter um otimismo”, declarou.