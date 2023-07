Preta Gil anuncia o seu afastamento das redes sociais

A cantora abriu o seu coração para todos os seus seguidores e disse que vai dar um tempo nas redes para enfrentar uma doença emocional

Preta Gil sempre foi muito clara com o que sente e com o que falar para os seus seguidores nas redes sociais e dessa vez não seria diferente. A cantora usou suas redes para contar que vai dar uma pausa para tratar uma doença emocional. Vale ressaltar que ela enfrenta o câncer de intestino e enfrentou uma separação há pouco tempo.

“Nesses últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci”, desabafou a cantora.

Preta usava o seu perfil para contar detalhes sobre o tratamento e como estava se sentindo a cada passo que dava rumo à cura.