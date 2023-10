Preta Gil agradece ao Léo Dias por ter divulgado a traição do seu ex marido

A cantora não teve papas na língua ao falar sobre Rodrigo Godoy, seu ex-marido, no Altas Horas deste sábado (28).

Gente, eu não sai ontem, pois fiquei assistindo Altas Horas e cai para trás com o programa que estava belíssimo com a presença de Angélica, Sabrina Sato, Paola Oliveira. Quando Preta Gil falando sobre seu atual momento agradeceu ao meu amigo super gato, Leo Dias. Para quem não sabe, em abril deste ano, Leo Dias foi o primeiro que expos que Godoy estava mantendo um caso extraconjugal com a ex-stylist de Preta. A profissional seria Ingrid Lima, que trabalhou com Preta até agosto do ano passado. Acontece que Ingrid e Rodrigo foram flagrados no aeroporto, quando voltavam de uma viagem ao Uruguai, no fim de março. Foi a gota d’água para que Preta pusesse um ponto final no casamento. A cantora faz atualmente um tratamento contra um câncer no intestino.

“Chego até a agradecer o Leo Dias. Nunca imaginei que um dia eu ia agradecer ao Leo Dias, gente. Porque, se ele não tivesse postado o vídeo, talvez eu não tivesse o tal famigerado, falecido, traste… Como eu chamo ele, gente? Estrupício, cafajeste? Enfim, talvez ele tivesse comigo ainda casado, me enganado, me traindo, me manipulando”, afirmou ela.

