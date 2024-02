Preso, Daniel Alves manda carta de amor para Joana Sanz

A carta foi publicada por engano pela própria modelo, em suas redes sociais.

Gente, dá para acreditar em tamanha cara de pau? Que o jogador de futebol Daniel Alves está preso devido a acusações de estupro contra uma mulher em Barcelona n~]ao é novidade para ninguém, mas mesmo após tudo o que aconteceu, o atleta teve a pachorra de mandar uma carta de amor para sua companheira da época, a modelo Joana Sanz.

A carta escrita por Daniel, foi publicada nas redes sociais por engano pela própria modelo, que revelou posteriormente que ia fazer tal publicação nos close friends.

Confiram a carta que foi escrita por Daniel Alves:

“Amada Joana, o tempo passa, mas o meu amor por você segue intacto. Dentro das minhas imperfeições, aprendi que não posso dedicar meu tempo ao que eu fui, tenho que transformar a minha energia no que ela é. E é o que eu sonhei, o que eu sonhava, e o que eu sigo sonhando”, iniciou o jogador.

“Quero trilhar todos os caminhos com você. Não errei de mulher. Sim, era você. Sim, era você, e vai ser você para sempre. Não há um único dia, nem um único momento e nem um único plano em que você não esteja. Oro todos os dias para que eu possa te ver acordar”, continuou Daniel

“Nostalgia é para aqueles que não têm motivos para sonhar. Te amo e sinto você todos os dias, em um lugar que só você tem acesso. Onde quer que seja, da forma que for, o que for. Mas com você ao meu lado sempre. Sinto saudades suas. Te amo”, finalizou o atleta.