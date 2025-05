Presidente Macron é estapeado pela esposa e gabinete francês se pronuncia: “Briga inofensiva de casal”

Amores, preparei meu lanchinho fit de iogurte natural com frutas vermelhas. Eis que, enquanto começava a degustá-lo, recebi um vídeo mega inusitado: uma briga de um casal presidencial. Gente, a primeira-dama francesa deu um sarrafo no marido assim que a porta do avião se abriu. Meu bem, a cena foi super constrangedora, socorroo!

Bem, acontece que, no último domingo (25), o presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte foram flagrados em um momento ‘gente como a gente’. O casal protagonizou uma discussão acalorada momentos antes de desembarcar do avião que havia pousado no aeroporto de Hanói, no Vietnã.

Sem perceber que a porta da aeronave já estava aberta, a primeira-dama deu um forte tapa no rosto do presidente francês, que, em seguida, notou as câmeras e acenou constrangido pelo o que acabara de acontecer.

O presidente até tentou amenizar a situação, mas Brigitte não quis conversa (Ludovic MARIN / AFP)

E durante o desembarque, ao oferecer o braço para que Brigitte se apoiasse enquanto desciam os degraus rumo à imprensa, Macron foi surpreendido pela recusa da esposa, que estava visivelmente chateada.

Poucos minutos após o incidente em que o Chefe de Estado foi agredido por Brigitte, o vídeo, que flagrou o momento, viralizou seguido de questionamentos sobre o que Macron teria dito — ou feito — para que a esposa reagisse dessa maneira.

E, para amenizar as especulações, o Gabinete Presidencial da França se pronunciou sobre o que teria acontecido dentro do avião: “Briga inofensiva de casal”, revelou.

Bem, se aquilo foi uma briguinha inofensiva, prefiro nem saber como seria uma discussão de verdade. Fiquei pasma com a situação!