Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba questiona identidade racial de carnavalesco

O comentário mega preconceituoso de Perlingeiro deixou Gonzaga visivelmente desconfortável.

Gente, é um absurdo saber que infelizmente os mais diversos tipos de preconceitos acontecem dentro com as pessoas até mesmo dentro de suas minorias. Durante uma entrevista ao podcast “Só se for agora”, que é apresentado pelo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro,o carnavalesco Antônio Gonzaga foi vítima de preconceito racial.

Enquanto conversavam sobre o enredo que a escola de samba Portela utilizará no carnaval de 2024, o “Um Defeito de Cor”, que está sendo composto por Gonzaga e por André ROdrigues, que também estava participante do podcast, o carnavalesco foi questionado sobre a sua identidade racial, por não ser tão retinto quanto o seu companheiro de trabalho.

Confiram esse inacreditável diálogo, que visivelmente deixou Antônio Gonzaga completamente desconfortável: