Presa! Ex-mulher de Hugo Gross invade condomínio e quebra carro do ator

Meu Deus do céu! Jessica França Ferreira entrou no condomínio de Hugo Gross e quebrou o carro todo do ator. A mulher foi presa ao fazer a invasão em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro, ela foi detida pela polícia após não obedecer aos comandos dos oficiais.

O delegado do caso informou que a queixa foi feita pelo segurança e pelo síndico do condomínio. Gross não estava envolvido no delito, já que foi autuada pelo crime de dano, de menor potencial ofensivo.

De acordo com O Globo, ele não tem mais o contato com a ex, de quem está separado há 8 meses. O carro está registrado no nome do ator e as imagens mostram ela quebrando o veículo.