Prefeitura de Niterói reafirma que vai custear o translado do corpo de Juliana Marins

Gente, estou aqui tomando um cappuccino de Ferrero Rocher e comendo um croque madame, quando recebo um áudio de uma das minhas fofoqueiras comentando uma nova atualização do caso Juliana Marins.

Acontece que a Prefeitura de Niterói declarou que irá custear o translado do corpo da Juliana Marins, moradora da cidade que faleceu na Indonésia. Durante uma conversa com Mariana Marins, irmã de Juliana, o prefeito Rodrigo Neves garantiu o apoio do município à família. O corpo da jovem será trazido ao Brasil para ser velado e sepultado na cidade de Niterói.

“Conversei com Mariana, irmã de Juliana, e reafirmei o compromisso da Prefeitura de Niterói com o translado da jovem para nossa cidade, onde será velada e sepultada. Que Deus conforte o coração da linda família de Juliana e de todos os seus amigos e amigas”, declarou o prefeito Rodrigo Neves em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

Juliana Marins foi encontrada sem vida na manhã desta terça-feira (24), na Ilha de Lombok, na Indonésia, após dias de buscas que mobilizaram familiares, amigos e milhares de brasileiros nas redes sociais. Desde o início, a Prefeitura de Nitéroi acompanhou a situação da jovem, mantendo contato com a Embaixada do Brasil em Jacarta e cobrando providências das autoridades locais.

A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias pela morte de Juliana e a administração municipal também está preparando uma homenagem em sua memória, que será anunciada nos próximos dias.