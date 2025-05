Prefeito de Vitória se posiciona sobre vídeo polêmico com vice, mas apaga em seguida

Amores, enquanto recarregava minhas energias depois de um longo passeio de bike pela orla de Ipanema, decidi ir a um quiosque baphônico para comprar meu isotônico natural, vulgo água de coco. Eis que, ao chegar no estabelecimento, noto informações que o prefeito capixaba, que está envolvido em polêmicas, se manifestou, mas logo apagou o post. Gente… o que será que rolou?

Bem, parece que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, voltou atrás após se posicionar sobre o suposto caso de infidelidade que se viu envolvido após vídeo com a vice, Cris Samorini, viralizar na web.

Acontece que o parlamentar é casado com a promotora de Justiça do Ministério Público, Paula Almeida, e o registro onde curte o show da banda Calcinha Preta, em Teresina, com a mão no ombro de Samorini, como se tivessem uma relação de intimidade, não pegou bem entre os apoiadores.

Após se manifestar sobre o assunto, o prefeito deletou a publicação (Reprodução/Instagram)

Com a repercussão negativa, Lorenzo usou os stories do Instagram para compartilhar sua posição sobre o suposto relacionamento extraconjugal com a vice-prefeita.

Na publicação, o representante da capital capixaba exibiu um print de uma matéria do jornal ‘Folha de ES’, com a manchete: “Mão no ombro virou “intimidade” no caso do prefeito Pazolini, líder das pesquisas no ES”. No entanto, minutos após a postagem, o parlamentar deletou a imagem.

Ainda não se sabe o motivo que fez o prefeito de Vitória apagar o story em sua defesa.

Gente, será que ele levou um ‘puxão de orelha’ da esposa? Eis a questão.