Prefeito de Jequié-BA se revolta com postura de Ana Castela com as crianças: “Mal educada”

Amores, estava bebericando um chá gelado de hibisco com limão siciliano em um quiosque luxuoso próximo ao Copacabana Palace. Eis que uma amiga me liga e me conta que um prefeito baiano detonou o comportamento de uma cantora sertaneja durante após um show junino.

Acontece que, durante uma coletiva de imprensa, o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP-BA), usou o espaço para expressar sua insatisfação com a forma como Ana Castela tratou os fãs mirins que desejavam conhecê-la e aguardavam ansiosos no lado de fora do camarim, de um festival junino da cidade.

“Vou fazer uma nota de repúdio sobre Ana Castela. Ela foi muito mal educada. Atendeu a criançada muito mal. Para conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão porque ela não queria abrir [o camarim] de jeito nenhum”, iniciou o gestor municipal.

Cantora se apresentou na cidade de Jequié, na Bahia, no último domingo (22)

De acordo com o prefeito, a apresentação da cantora, realizada no último domingo (22), recebeu diversas críticas de pessoas que aguardavam a sertaneja para tietá-la junto aos filhos.

“Eu acho que uma cantora, que está na posição que ela está, por mais que ela pregue que não canta pra criança, ela tem um público que gosta dela, e ela precisa respeitar”, seguiu.

Zé Cocá afirmou que, ao observar a frustração das crianças e sem poder mudar a postura de Ana Castela, decidiu se retirar do festival antecipadamente.

“Foi o único dia que eu saí antes do término. No meio do show dela, eu me retirei. Eu vi a equipe dela xingando em vista de criança, falando palavrão. Vi um menino chorando pedindo pra tirar foto com ela e ela não abriu”, desabafou.

Ana Castela só deixou o camarim após a retirada das crianças, afirma prefeito de Jequié.

Revoltado com a situação que presenciara, o prefeito tentou negociar com a equipe da cantora para que ela se apresentasse mais cedo, para que as crianças assistissem ao show, mas o pedido foi recusado.

“Nós tentamos de tudo para que ela tocasse mais cedo pra agradar a criançada, não conseguimos. Se não quisesse tirar [fotos] um por um? Juntasse todo mundo e tirava. Não deixou ninguém entrar com celular. Uma dificuldade imensa. Os meninos esperando pra ver se pós-show ela tiraria, e ela não tirou com ninguém”, disse.

Ana Castela foi criticada por ser “mal educada”, durante uma coletiva de imprensa.

Por fim, o prefeito de Jequiá contou que Ana Castela só saiu do camarim depois que as crianças deixaram o circuito.

“Ela disse para a nossa equipe que só sairia do camarim se a gente tirasse todas as crianças do local”, completou.