Prefeito de Bagé, RS, sugere que vereadores do PT façam testes de drogas

Divaldo Lara, do PTB, levou uma enfermeira até a Câmara e disse que a ação era uma “surpresa” para a oposição

Parece até cena de filme, mas já consigo imaginar o caos que pode gerar na Justiça contra do PT contra Divaldo Lara do PTB. O prefeito de Bagé, no Rio Grande do Sul, levou uma enfermeira até a Câmara e insinuou que os vereadores do PT passarem por testes de drogas e ainda disse que não poderia ter um dependente químico fazendo leis. Chama no processinho.

De acordo com o G1, ele levou junto a enfermeira, cinco teste toxicológicos para a sessão na Câmara que ocorreu na sexta (03). “Jamais nós podemos ter na condução do município um dependente químico fazendo leis, fazendo as políticas públicas para as nossas crianças. É por isso que eu contratei o laboratório Bio Análise e ali tem cinco testes toxicológicos, que eu quero oferecer para a bancada do PT”, disse.

O prefeito foi eleito em 2016 e reeleito em 2020. O mote de sua campanha era o combate à corrupção, mas agora ele encontra-se inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Nas primeiras sessões do ano, ele costuma levar uma torcida para a Câmara para tentar colocar os vereadores em uma saia justa. Tenta atrelar à oposição várias causas, como dizer que o PT é a favor da legalização da maconha. A cidade está cheia de problemas, ele responde a 13 processos, está inelegível. É uma cortina de fumaça”, diz Lélio Nunes Lopes Filho do PT.