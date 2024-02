Prefeito Bruno Reis pretende colocar trio elétrico em Cajazeiras se o Davi ganhar o BBB 24

Olha ele! Bruno Reis não faz só sucesso por sua beleza ímpar, mas arrasta multidões com os foliões por causar no Carnaval. O prefeito de Salvador confirmou que se Davi levar a melhor no BBB 24, colocará um trio elétrico em Cajazeiras, Paraíba, para a população curtir a vitória do participante do reality da Globo.

Vale ressaltar que Davi é um dos participantes que tem sofrido repressão dentro da casa, principalmente por Wanessa Camargo, que persegue o jogo do brother.

Yasmin Brunet também se uniu à articulação da cantora e comprou o discurso de que o motorista do aplicativo não é uma boa pessoa. Acontece que ontem (13), mais uma vez, ele saiu ileso do paredão.