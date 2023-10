‘Preciso sair daqui, está bem difícil’, diz Gabriela Duarte sobre a guerra em Israel

A atriz Gabirela Duarte compartilhou um vídeo diretamente de Tel Aviv neste domingo (8) tranquilizando os fãs.

Meus amores, a atriz Gabriela Duarte relatou para seus seguidores em suas redes sociais que está em Tel Aviv, o maior centro econômico de Israel e contou o drama que está vivendo por estar em meio á uma guerra.

“Estou aqui desde sexta-feira, mal cheguei e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, começou a acontecer tudo que vocês estão vendo. Embora eu esteja em Tel Aviv, que não é tão o foco no momento, o primeiro míssil eu consegui ouvir do hotel em que estou, às 6h30 da manhã. Então, é complicado. Preciso sair daqui de Israel. Está bem complicado. A situação é muito triste e grave”, começou ela



A atriz explicou que essa viagem estava programada havia muito tempo e que tinha planos de apresentar o país aos dois filhos, Manuela e Frederico.

“Era uma viagem que já tava marcada há muitos anos. Eu queria mostrar Israel para os meus filhos porque, afinal de contas, meus filhos são um pouco judeus. Meu ex-marido, Jairo, é judeu, e eu queria muito mostrar para eles essa cultura. Esse país é maravilhoso. Amo Israel”, disse.



Gabriela contou que, após ouvir os mísseis sendo lançados, ela e os filhos precisaram se esconder em um bunker (abrigo subterrâneo) do hotel em que estão hospedados. “Assim que soa o alarme, você tem que correr.”



Apesar de tudo, a atriz disse que ela e os filhos estão bem. “É muito difícil, muito complicado, mas está tudo bem. Eu queria vir aqui falar com vocês porque tem muita gente me perguntando se tô bem. Estou bem, meus filhos estão bem, está tudo certo. O hotel está dando todo o apoio”, falou. Logo depois, ela disse estar indo para o aeroporto para tentar retornar ao Brasil.