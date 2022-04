Treta confirmada: diretor de Power Couple afirma que divisão de quartos vai dar conflito

Rodrigo Carelli adiantou detalhes do reality da Record no ‘O Programa de Todos os Programas’

Minha gente, para tudo que o Power Couple Brasil está chegando e vai chegar com muita treta logo no começo. O diretor do reality revelou para Flávio Ricco e Dani Bavoso, no ‘O Programa de Todos os Programas’ que a treta vai começar na divisão dos quartos.

“Vai dar conflito a distribuição dos quartos. Por exemplo, os participantes terão de escolher o casal mais frio para estar no quarto geleira”, revelou Rodrigo. Vale lembrar que os quartos da Mansão Power serão com temas de natureza, como aurora boreal, deserto, brejo, cachoeira, geleira, montanha, savana, selva, o Quarto Perrengue será com o tema caverna e a Suíte Power com fundo do mar.

Rodrigo Carelli dá detalhes sobre Power Couple (Foto: Reprodução/R7.com)

O diretor deixou escapar pistas sobre os participantes, que ainda seguem em segredo. “Posso dizer que tem ator, cantor, ex-reality (inclusive de outra emissora), e também parente de famoso”, contou.

E não para por aí, porque os conflitos vão além dos quartos. De acordo com o diretor, na primeira semana não terá eliminação, mas terá uma dinâmica para concorrer a um carro. “Eles só conhecerão a dinâmica na hora, o que irá gerar bastante conflito”, disse Carelli.

Estou mega ansiosa e não perco por nada esse reality que dá o que falar.