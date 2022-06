Brenda fica arrasada com declaração de Mussunzinho: “Você gritando parecia que tinha um bicho morto”

Internet ficou do lado de Brenda Paixão e ainda disseram que mexer com a autoestima da pessoa é jogo sujo

Minha gente, o clima sempre vai estar quente em ‘Power Couple’ a treta dessa vez foi entre Mussunzinho e Brenda Paixão. Os dois tiveram uma discussão no ao vivo que rolou na noite de ontem (05) e o que chamou a atenção da web é que o ator ofendeu Brenda a colocando para baixo diante a uma situação que não ocorreu, além de acusar que a ruiva teria bafo.

Citando uma situação que não existiu, Mussunzinho fala sobre um vídeo em que teria acontecido uma agressão na porta de uma boate.



Existiu sim uma discussão, mas Matheus NUNCA encostou sequer um dedo na Brenda ou em qualquer outra mulher.



Esse é um jogo baixo, sujo e mentiroso. pic.twitter.com/AE9puUqCJE — Matheus Sampaio ❤️‍🔥 (@eumatheusampaio) June 6, 2022

“Você gritando parecia que tinha um bicho morto”, declarou Mussunzinho diante a treta que se instalava no vivo do programa. Brenda ficou muito chateada com o comentário e chegou a chorar no quarto.

Brenda é um ser humano e, como tal, está cansada de ser ofendida e taxada de coisas que ela sabe que não é, principalmente pelos homens da casa!



“Eu fui taxada de suj4 em rede nacional, de bafo de coco, que meu marido me b4t3 (…)” #PowerCouple pic.twitter.com/B5BV3MHWyg — Brenda Paixão ❤️‍🔥 (@paixao_brendaa) June 6, 2022

Matheus ainda tentou ajeitar a situação, vendo que sua parceira chorava muito diante das acusações de Mussunzinho.

Brenda está sofrendo por causa do suposto bafo #PowerCouple pic.twitter.com/0c1S5dHZpe — Dantas (@Dantinhas) June 6, 2022

A internet foi à loucura e não perdoou mussunzinho diante das acusações, afinal, foi sim jogo sujo mexer com o psicológico da ruiva.

