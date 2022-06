EXPLODIU: Brenda e Karoline protagonizam briga em Power Couple

O clima vem esquentando desde que Mussunzinho atacou a ruiva dizendo que ela tinha bafo e teria apanhado do marido

O clima ainda estava tenso desde o último ao vivo com os casais do Power Couple, quando Mussunzinho acusou Matheus Sampaio de ter batido em Brenda Paixão e ainda disse que a ruiva tinha bafo. Ontem (08) a ruiva foi tirar satisfação com Karol e o marido sobre terem chamo ela de “fingida” e aí juntou tudo.

Karol chamou Brenda de lixo, enquanto picava uma carne na cozinha com seu marido, Mussunzinho. O clima foi só esquentando e as ofensas ocorreram dos dois lados. Matheus chegou a entrar na treta quando disseram que ele não fazia nada.

A briga tomou corpo quando Brenda jogou água no casal e disse: “Aqui ó, tá com o sangue muito quente!”. Karol parou na hora o que estava fazendo e foi para cima da ruiva.

Barraco no Power Couple: Brenda joga água em Mussunzinho e Karoline e a loira tenta revidar jogando prato na esposa de Matheus #bretheus pic.twitter.com/TWpBD2SC5t — Tá Tudo Gravado! (@tatudogravado) June 9, 2022

Vendo do lado de cá eu posso ter certeza que se o pessoal não segurasse a esposa de Mussunzinho ela teria batido em Paixão. Afinal, a loira chegou a pegar um prato para jogar na esposa de Matheus. Socorro!