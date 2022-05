Power Couple: Andreia, esposa de Nahim, e Brenda Paixão batem boca: “Cadê sua vassoura, bruxa?”

A moça está à beira de um ataque de nervos viu? Misericórdia…

Nesta quinta-feira, (19), mais uma DR, no Power Couple Brasil, teve seu desfecho que culminou na saída de Dinei e Érika — estou triste, pois torço para o jogador em todo reality show que ele participa — e teve pega para capar após, viu?

É que Brenda Paixão e Matheus Sampaio também estavam no paredão dos casais e voltaram ainda mais fortes para o jogo gritando o bordão de Nahim: “Dois passos para o sucesso”. Isso causou a ira de Andreia, esposa de Nahim, que não ficou quieta não! “Pede para o povo tirar ‘nóis’ daqui, combinado?”, disse Andreia. Brenda rebateu: “Acho que não precisa nem pedir”.

Como será que os participantes da Mansão receberam a volta da Brenda e do Matheus? O que vocês acham? 💥👀⚡ #EliminaçãoPowerCouple pic.twitter.com/0vD0LqF4kx — Power Couple Brasil (@powercouple) May 20, 2022

Esposa de Nahim, nervosa, disparou: “Você cala sua boca que eu não tô falando com você! Quando chegar no chiqueiro, você fala comigo”. Matheus, namorado de Brenda, não ficou quieto e perguntou onde estava a vassoura de Andreia. E detalhe: Sampaio citou que no chiqueiro ficam galinhas — fugiu das aulas de ciências, certamente.

E sobrou até para João Haddad, viu? “Quanto tu tiver coragem de falar na minha frente o que tu fala nas minhas costas, tu opina alguma coisa aqui. Eu estava no quarto Aurora Boreal e você estava do lado com Ivy e Nandinho e eu ouvi tu falando que eu falei com maldade”, disparou Brenda para o ex participante do De Férias com Ex. Haddad disse que falou na cara dela e não tem problema nenhum.

Por fim, Brenda berrou: “Seja verdadeiro!”. Eita atrás de vish né leitor(a)? Esse jogo está pegando fogo…