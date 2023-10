“Posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados”, dispara Virgínia

A influenciadora falou sobre sua decisão diante a imagem das filhas Maria Alice e Maria Flor

Virgínia Fonseca não deixou de falar sobre sua escolha por não colocar mais fotos de suas filhas no feed do Instagram. A influenciadora foi alvo de comentários maldosos e disse que não vai mais permitir os comentários sobre Maria Alice e Maria Flor em suas publicações.

“A partir de hoje, posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados! Estou vindo aqui falar com as pessoas que me amam, meu coração parte, pois amo ler os comentários de vocês, amo receber o carinho de vocês por elas. Mas, existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam”, disse ela em um post.

Logo depois, Virginia já cumpriu a sua nova decisão. Ela fez um post no feed com fotos das filhas juntinhas e desativou os comentários. “Por cá é muito amor envolvido!!! Minhas princesinhas, que Deus abençoe a vida de vcs e as protejam de todo mal”, escreveu na legenda.