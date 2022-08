Possível desistência e mais exigências marcam as gravações de ‘De Férias com o Ex Celebs’

Gente o ‘De Férias com o Ex Celebs’ nem começou e já está dando mais audiência que o novo ‘Encontro’, e eu estou adorando essas polêmicas. Novos acontecimentos estão rolando nas gravações do ‘De Férias com o Ex Celebs’, segundo o portal Purepeople, a influenciadora Ingrid Ohara seria a segunda desistência do reality, já que Rico Melquiades também desistiu por “trauma de realitys”. Ela teve uma publicação apagada no twitter, mas os seguidores logo perceberam e abriu a desconfiança: “Acabei de tomar a difícil decisão de não ir pro ‘De Férias Com O Ex’ esse ano”, publicou. “Ainda não é o momento de viver uma segunda temporada do ‘De Férias Com o Ex Celebs’” completou.

Outro assunto que também não para é a exigência de Mirella para que o ex-noivo Dynho não participe das gravações, segundo o colunista Leo Dias, para o Metropóles. Esses artistas estão levando muito sério esse negócio de celebs né?!