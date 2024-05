Porque Mani não cedeu entrevista ao documentário sobre Davi depois de reencontra-ló?

Genteeee, finalmente aconteceu o reencontro de Davi e Mani. Aleluiaaaa senhor! No final do documentário, podemos ver a linha do tempo do fim do BBB 24 até o encontro do agora ex-casal. A produção exibe toda a polêmica em torno dos dois, como a entrevista do baiano no Mais Você (TV Globo), em que disse que estava conhecendo a mulher, e as inúmeras críticas que o vencedor do programa vem recebendo desde então.

Em seguida, Davi aparece em Salvador, na Bahia, ressaltando que queria retomar o relacionamento com Mani. “Mani merece tudo de bom na vida, espera que ela consiga vencer. Ela não está mais comigo, mas eu estou disposto para ficarmos juntos. Depende dela. Quero que ela vença”, disse Davi.

O esperado reencontro aconteceu na capital baiana e aconteceu oito dias depois da vitória dele (dia 29/4). As imagens revelam a chegada de Mani no endereço do campeão do BBB 24, um abraço e uma conversa. Porém,as imagens não são transmitidas com som.

“Depois de tantos ataques, Mani e Davi aceitaram se encontrar em Salvador (BA) em 29 de abril de 2024. A intimidade da conversa foi preservada. Desejamos que suas escolhas sejam respeitadas”,diz um texto no documentário.

Logo depois, o documentário exibe a saída de Mani da casa de Davi, mas não é possível ver o rosto da baiana com foco. Em um novo texto na produção, é informado o seguinte: “Mani decidiu não dar entrevista para o documentário.