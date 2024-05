Porque Isabelle não largou a mão do Davi no BBB 24? Matteus também fala sobre o campeão do BBB 24

Amooorees, reuni um pessoal aqui em casa para assistir o documentário sobre Davi Brito, campeão do BBB 24 que chegou nesta quarta-feira (8). Além dos familiares e amigos do baiano, tivemos a presenças de algumas celebridades que torceram pelo baiano. Os ex-BBB e finalistas do programa, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral participaram do documentário e falaram sobre o vencedor e amigo.

A manauara falou sobre a grande amizade que construiu com Davi ao longo do reality. Ambos foram participantes do puxadinho e foram escolhidos pelo público para entrar na casa do BBB 24 no dia da estreia do programa e desde então, uma aliança se formou entre eles:

“Eu nunca larguei a mão do Davi na casa, porque eu tive a oportunidade e eu quis conhecer o Davi que algumas pessoas não quiseram conhecer”, relata. A ex-sister ainda cita diversas características do campeão: “Alegre, extrovertido, divertido, prestativo, brincalhão, cozinheiro, que inclusive cozinha muito bem, faz mesas lindas, que gosta de ajudar as pessoas. Um menino, como eu falo, sonhador”.

Depois de passarem algumas cenas e falas sobre a amizade da cunhã com o campeão do BB24. O vice-campeão Matteus disparou: “Eu vi no Davi uma maturidade, apesar da pouca idade. É um cara de 21 anos mas que compartilhou muitas vivências comigo, uma força, uma garra”, cita o gaúcho, apesar de terem temperamentos diferentes, eles criaram se deram bem na casa.

“Independente das ocasiões, do que aconteceu durante a vida, ele nunca desistiu”, conclui sobre o campeão do reality.