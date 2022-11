Porque é importante processar Bolsonaro? “Favelado não é bandido”, afirma Rene Silva

O jornalista foi acusado por Jair Bolsonaro de ser chefe do narcotráfico.

Meus amores, se tem uma coisa que eu e todos os meus amigos aqui do Leblon amamos é o Rene, que além de ser um querido, faz questão de ser uma ponte na comunicação entre os diversos tipos de comunidades da nossa sociedade. sua participação no programa “Papo de Segunda”, que é apresentado pelo time Fábio Porchat, Francisco Bosco, Leo Jaime, João Vicente de Castro e Emicida, e que é transmitido pela GNT, o fundador do jornal “Voz das Comunidades”, Rene Silva explicou por qual motivo é importante processar o presidente Jair Bolsonaro, que associou todo os moradores das nossas favelas a bandidos.

“Acho que é importante, principalmente, pra gente dar uma resposta pra sociedade. Quando a gente tem um presidente da República dizendo que favelado é bandido, que o Lula estava no (Complexo) Alemão cercado de bandidos e que ele teve uma reunião com os chefes do tráfico, isso não só me coloca, mas coloca todo morador de favela no mesmo pacote, como se todo mundo fosse bandido”, começou a explicar o convidado.

Após ser chamado de chefe do narcotráfico, pelo atual presidente da República, Rene levantou a hashtag “#FaveladoNãoÉBandido”, nas redes, como forma de tentar corrigir essa miopia social que atinge a milhões de brasileiros.

“A gente já sabe que, desde sempre, existe esse preconceito da sociedade com as pessoas que moram dentro das favelas, porque o que passa nas televisões, o que as pessoas veem nos jornais,nas rádios, é que assim, no lugar onde tem tráfico de drogas, lugar onde tem tráfico de armas, mortes, tiroteios, tudo é associado a favela”, continuou Rene.

“Esse processo vem pra gente lutar contra esse preconceito, que já existe há muitos anos. E quando você tem uma fala dessas, criminosa, sendo dita por um cara que, querendo ou não, é a autoridade maior do país, você legitima essa fala”, resumiu.

Ao ser questionado sobre como se sentiu ao ser associado ao narcotráfico, Rene conta que, em um primeiro momento ficou desesperado com a situação, mas que logo depois se acalmou, porém relata que não imaginava que a visita do futuro presidente Lula ao complexo, que foi planejada por ele e pela futura primeira dama, daria tanta “dor de cabeça” logo depois.