Porchat visita Piauí e afirma: “Se é na França tem mil turistas por dia”

Ele critica de forma sucinta aquelas pessoas que menosprezam os paraísos brasileiros e exaltam as belezas europeias.

Amores, vocês sabem que eu amo viajar e conhecer lugares novos, não é mesmo? Porém, o que eu acho que vocês ainda não sabem é que, ao contrário do que todo mundo pensa, além de lugares como Maldivas, Grécia, Miami e Nova York, eu sou completamente apaixonada pelos pontos turísticos do nordeste brasileiro, em especial daqueles que ficam no estado do Piauí.

E vou confessar para vocês, é ótimo saber que eu não sou a única brasileira que realmente valoriza as belezas naturais do nosso país. Assim como eu, o meu amigo e queridíssimo apresentador Fábio Porchat, também é apaixonado pelo nosso nordeste.

Recentemente, através das suas redes sociais, Fábio dividiu um pouco de sua viagem ao Piauí com seus seguidores e, durante, uma visita ao Parque Nacional Serra da Capivara, ele fez uma crítica social, muito importante, a respeito das pessoas que não dão valor aos paraísos brasileiros e exaltando as belezas europeias.

“Se é na França tem mil turistas por dia”, alfinetou o apresentador.

Diante de tudo isso, para estimular um pouco mais o turismo piauiense, é óbvio que eu não poderia deixar de indicar para vocês os pontos turísticos que eu mais amei conhecer nas minhas viagens até esse riquíssimo estado nordestino:

Parque Nacional Serra da Capivara

Delta do Parnaíba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lagoa do Portinho

Praia do Coqueiro

Mirante do Gritador

Cachoeira do salto Liso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parque Nacional de Sete Cidades